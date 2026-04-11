Aus der Vogelperspektive sieht der Wellenreiter im schwarzen Neoprenanzug aus wie ein kleiner Pinguin. Er paddelt auf eine Welle zu, richtet sich auf seinem Surfbrett auf und gleitet über das Wasser. Plötzlich verliert er die Balance und fällt in den Atlantik. Die Welle verschluckt sein Brett und zerschellt kurz darauf an den schroffen Felsen der Steilküste. Ins kalte Wasser wagen sich nur wenige abgehärtete Schwimmer. Zwischen Meer und der Buschlandschaft der Algarve erstrecken sich ein Sandstrand und die weiß getünchten Apartments des ehemaligen Fischerdorfs Burgau.

Solche Panoramen belohnen jede Anstrengung, die man bei steileren Auf- und Abstiegen auf sich nimmt. Sobald die drückend heißen Tage gezählt sind, locken der Fischerpfad entlang der Küste und die Historische Route der Rota Vicentina zahlreiche Wanderer an die Algarve. Auch wir haben die Bademode gegen feste Schuhe und Rucksäcke getauscht.

Während der „Caminho Histórico“ durch verträumte Dörfer und pittoreske Kleinstädte, weite Olivenhaine und Korkeichenwälder führt, zieht sich der „Trilho dos Pescadores“ von Lagos aus immer nah am Ufer der Costa Vicentina entlang. Hier bleiben Wanderer unter sich, nur gelegentlich treffen wir auf Radfahrer. Solides Schuhwerk, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind auf den blau-grün markierten Pfaden, die sich oft nah am Abgrund entlangschlängeln, durchaus angebracht. Auf beiden Routen des 2012 eröffneten Fernwanderwegs ist es möglich, nur einzelne Etappen zu absolvieren.

Wanderfestival mit Kunstbezug

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Seit 2018 werden im Hinterland der Region spezielle Wanderfestivals veranstaltet, die Menschen zusammenbringen und die Bewegung an der frischen Luft mit kulturellen und kulinarischen Erlebnissen verbinden. In Barão de São João nutzen Künstlerinnen und Künstler die Bühne, um den Ort herauszuputzen und ihre Werke zu präsentieren. Massentourismus sucht man hier vergebens. Doch das Festival „Walk and Art“ bringt Leben in das 900-Seelen-Dorf. Vor dem Kulturzentrum treffen wir uns mit Einheimischen, um gemeinsam ein Teilstück der Via Algarviana zu wandern, die sich von der Grenze zu Spanien bis zum Cabo de São Vicente ganz am äußersten Südwestzipfel des europäischen Festlandes erstreckt.

Unterwegs treffen wir auf Kinder, die ausgeschwärmt sind, um Blätter und Farne zu sammeln. Sie bringen ihre Funde in eines der kleinen Häuschen im Ortskern. Dort zeigt die junge Umweltingenieurin Helena Pedro ihnen, wie man damit T-Shirts bedrucken kann. Zum Festivalprogramm gehören viele detailverliebte Workshops – von Tai-Chi bis hin zur Beobachtung von Nachtschmetterlingen.

Heimat für Menschen unterschiedlichster Herkunft

Die kulturelle Vielfalt macht sich hier bemerkbar, denn im Dorf haben sich viele Menschen aus den verschiedensten Ländern angesiedelt. Eva Herre fühlte sich vom Klima und der Großzügigkeit der Portugiesen angezogen. Die Künstlerin aus Deutschland lebt seit 38 Jahren in Portugal und hat in Barão S. João ein Atelier eröffnet. Sie initiierte das Projekt „Bring Farbe ins Leben“, bei dem sie gemeinsam mit älteren Menschen den Pinsel schwingt und Kunst mit Therapie verbindet.

„Ich würde immer noch sagen, ich bin Gast in diesem Land. Das bedeutet, ich respektiere die Menschen, die schon vor mir hier gelebt haben und deren Geschichte“, erzählt sie bei einem Mittagessen. Die Algarve ist für sie nicht nur wegen der angenehmen Temperaturen im Frühling, Herbst und Winter ideal, um zu Fuß erkundet zu werden. „Nach einem trockenen Sommer kehrt im Winter das erste Grün zurück, ab Weihnachten sprießt es.“ Dann sind die Felder gelb vom Sauerklee, die Orangenbäume voller Früchte, der Himmel blau und das Licht klar, warm und golden. Aus Sicht der Künstlerin verleiht diese Farbkombination Portugal eine prachtvolle Kulisse – wie bei einem bunten Gemälde, an dem man sich nicht sattsehen kann. Solange sich die Algarve nicht malen und einpacken lässt, können wir nur wiederkommen und weiterwandern.