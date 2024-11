Die gestiegenen Temperaturen im Sommer haben einen neuen Trend geboren – die sogenannte „Coolcation“, also einen Urlaub in einem Land, in dem es kühler ist als im Süden Europas. Die gestiegene Nachfrage hat auch Austrian Airlines registriert und neue Destinationen im Norden in den Sommerflugplan 2025 aufgenommen. „Diesem Trend entsprechend fliegen wir im Sommer 2025 mit Edinburgh, Sylt und den Lofoten drei ,coole‘ neue Destinationen an“, sagt Austrian-Airlines-CCO Michael Trestl.

Vom 3. Juni bis 27. September 2025 fliegt die Airline immer dienstags, donnerstags und samstags von Wien in die schottische Hauptstadt Edinburgh. Eine durchaus steife Brise ist auch typisch für das mondäne Sylt – die deutsche Nordseeinsel ist ab Wien vom 28. Juni bis 6. September 2025 mit Flügen jeweils am Samstag ganz einfach zu erreichen. Mit einem ganz anderen Flair warten hingegen die nordnorwegischen Lofoten mit dem Zielflughafen Harstad-Narvik in der Region Evenes auf. Austrian Airlines fliegt vom 30. Mai bis 29. August 2025 jeweils am Freitag ab Wien „ganz hoch in den Norden“.

Klassische Sommerdestinationen

„Die österreichischen Urlauber sind Mittelmeerfans“, sagt Trest. „So haben wir etwa 19 Destinationen in Griechenland im Plan, zwölf Destinationen in Italien (Festland, Inseln), zehn in Spanien (Festland, Kanaren und Balearen) und vier in Kroatien.“ Mit Burgas nimmt Austrian Airlines eine Stadt an der bulgarischen Schwarzmeerküste als vierte neue Destination mit ins Sommerprogramm – dreimal pro Woche geht es ab 19. Juni 2025 immer am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag von Wien aus nach Burgas.

All jene, die es im Sommer in die Ferne zieht, können aus 18 bestehenden Langstrecken-Destinationen, die Austrian Airlines direkt anfliegt, wählen: in Afrika stehen durchgehend Kairo, saisonal Mauritius und Marrakesch, in Asien durchgehend Bangkok, Tokio, Shanghai und saisonal auch Malé, in Nordamerika durchgehend Boston, New York (Newark und JFK), Washington, Chicago, Los Angeles sowie Montreal in Kanada zur Auswahl.

Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen im Nahen Osten sind auch im Sommerflugplan Verbindungen nach Amman, Erbil, Teheran sowie Tel Aviv geplant. Aktuell sind Flüge nach Teheran (bis 30. November 2024) sowie Tel Aviv (bis 25. November 2024) noch ausgesetzt.