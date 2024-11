Der legendäre Orient-Express geht bald in Italien auf die Schienen. Und mit ihm die Küche des deutschen Drei-Sterne-Kochs Heinz Beck. Der Deutsche kümmert sich als Leiter des kulinarischen Programms des neuen „La Dolce Vita Orient Express“, der im Frühjahr 2025 an den Start gehen wird, um das Essen an Bord, wie die französische Unternehmensgruppe Accor mitteilte. Beck wird die Menüs im Luxuszug zusammenstellen.

Ab April kommenden Jahres bietet Accor gemeinsam mit dem italienischen Luxusspezialisten Arsenale SpA insgesamt acht verschiedene Routen an. Der „La Dolce Vita Orient Express“ startet auf sechs der acht Routen in Rom und fährt unter anderem nach Venedig und Portofino, in die Toskana und auf einer Trüffel-Fahrt in die Region Piemont im Norden. Es gibt auch drei Routen auf der großen Mittelmeerinsel Sizilien mit Stopps in Palermo und Catania.

Drei-Sterne-Koch Hienz Beck wird an Bord des italienischen Orient-Express die Gaumen verwöhnen © Martin Hangen/Imago

Dieses Video könnte Sie auch interessieren

Das rollende Luxus-Hotel, das die britische Krimi-Autorin Agatha Christie zu ihrem Klassiker „Mord im Orient-Express“ inspirierte, verband seit dem späten 19. Jahrhundert Paris mit Istanbul. Der Name Orient-Express wurde im Laufe der Zeit jedoch für Züge unterschiedlicher Betreiber und Strecken verwendet. Es fährt zudem etwa der sogenannte Venice-Simplon-Orient-Express. Accor kaufte letztlich die Rechte an der Wortmarke.

Die Preise beginnen bei der kostengünstigsten Route bei 3500 Euro pro Passagier. Bei der Reise von Sizilien nach Rom kann eine Nacht auch schon knapp 9000 Euro kosten. An Bord plant der Orient-Express mit den von Spitzenkoch Beck konzipierten Speisen aufzuwarten. Beck will dabei laut Mitteilung verschiedene Traditionen jeder Region präsentieren. Der Deutsche betreibt in Rom seit 1994 das mit drei Michelin-Sternen bewertete Restaurant „La Pergola“.