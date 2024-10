Etyek

Bekannt als der „Weinberg von Budapest“, nur eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt, ist Etyek bekannt für seine Weißweine, auch die Schaumweine gewinnen zunehmend an Bedeutung. Im Herbst laden zahlreiche Weingüter zu Verkostungen ein und die örtlichen Restaurants bieten außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Wie zum Beispiel das Weingut Rókusfalvy Fogadó mit angeschlossenem Hotel und vom Guide Michelin ausgezeichnetem Restaurant.

Eger

Als eine der ältesten Städte Ungarns ist Eger gespickt mit historischen Sehenswürdigkeiten und umgeben von zahlreichen Weinbergen. Der Rotwein gibt hier den Ton an – allen voran der Bikavér, auch Erlauer Stierblut genannt. Eger verfügt über eine eigene Thermalquelle und ein historisches Thermalbad, das nach einer Weinwanderung oder Stadtbesichtigung zum Entspannen einlädt.

Balaton-Oberland

Das nördliche Ufer des Balaton, dem Plattensee, ist Weingegend und Nationalpark zugleich. Balaton-Oberland heißt Letzterer und schützt neben den beeindruckenden Tafelbergen diverse andere Lebensräume, Pflanzen und Tiere auf einer Fläche von knapp 57 Hektar. Das dort vorherrschende Mikroklima lässt Riesling und Grauburgunder gedeihen, weshalb es in der Gegend viele Weinkellereien gibt. Selbst der warme Plattensee ist um diese Jahreszeit schon zu kühl zum Baden, dafür bieten zahlreiche Hotels in der Region Spabereiche an.

Villány

Vorwiegend Rotwein wird in Villány und den Orten der Umgebung gekeltert, Ungarns südlichstem Weinbaugebiet mit seinem mediterranen Klima – den Spitznamen „Bordeaux des Ostens“ trägt man mit Stolz. Entlang der Weinstraße Villány-Siklós (Siklós ist übrigens ein Weißweinort) liegen unzählige Kellereien, dort findet man auch die höchste Konzentration an Bio-Winzern im ganzen Land. Besonders hübsch sind die Kellergassen in Palkonya.

Tokaj-Hegyalja

Tokaj ist mehr als nur die Heimat des berühmten Süßweins Tokajer. Die Landschaft der Tokajer Weinregion im Norden Ungarns wurde 2002 zum Weltkulturerbe der Unesco erklärt und ist im Herbst besonders reizvoll und ideal zum Radfahren und Wandern, sodass die Besucher neben der Weinverkostung bei den Winzern auch die Natur am Fuße des Tokajer Gebirges genießen können.