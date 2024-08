Schon bei der Anreise aus dem Rauriser Tal ist das Schareck zu sehen. Ein kleiner Gletscher umschlingt sanft den zweithöchsten Gipfel der Goldberggruppe. Markant zieht vom höchsten Punkt ein nach Nordwest gerichteter Kamm herunter zum Niedersachsenhaus auf der Riffelscharte.

Dem Gratverlauf folgt der sogenannte Pröllweg, ein luftiger Steig, bei dem noch drei weitere Gipfel auf dem Weg zum Schareck überschritten werden. Der Gratweg erfordert eine solide Trittsicherheit und Kondition, gehört aber zu den schönsten Anstiegen in der gesamten Goldberggruppe.

Die Tour beginnt am Parkplatz Lenzanger. Von dort geht es auf der Straße nach Kolm-Saigurn, am Ammererhof vorbei durch einen Hochwald in ein Kar bis zum herrlich gelegenen Niedersachsenhaus.

Ab hier wird das Gelände deutlich alpiner. Wir folgen dem teilweise ausgesetzten, aber gut versicherten Grat bis zur Rifflhöhe. Danach führt die Route über den Neunerkogel zur Herzog-Ernst-Spitze (2933 m).

Der Grat wendet sich nun nach Osten, wo wir die Schlüsselstelle der Tour erreichen. Über eine bestens abgesicherte Platte geht es zum nahen Gipfelkamm und weiter zum Schareck (3122 m). Zurück geht es entlang der Aufstiegsroute, oder über die Fraganter Scharte und dem Naturfreundehaus Neubau nach Kolm-Saigurn.