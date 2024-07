Komfort, Preis, Erreichbarkeit - es gibt zahlreiche Kriterien, die für oder gegen eine Unterkunft im Urlaub sprechen. Wer im „Pitu Rooms“ in Indonesien eincheckt, dem muss ein Kriterium egal sein: Platz.

Denn mit einer Gesamtbreite von nur 2,8 Metern ist dieses Gebäude vermutlich das schmalste Hotel der Welt. Insgesamt gibt es in der Unterkunft sieben Zimmer, die allesamt gleich breit sind wie das Hotel. Es gibt außerdem auch eine Küche, einen Frühstücksraum und einen Ein-Personen-Lift, der 80 Zentimeter breit ist.

„Cooles“ Hotel in Schweden

Wer im Sommer der Hitze in Süd- und Zentraleuropa entfliehen will, findet sein Feriendomizil oftmals im Norden. Für all jene, die es ganz frisch mögen, gibt es in Lappland eine ganz besondere Unterkunft. Im schwedischen Dorf Jukkasjärvi kann man seit 1989 im „Icehotel“ übernachten. Speziell: Die Unterkunft wird jedes Jahr neu gebaut. Wenn der Fluss Torne zufriert, wird aus dem Eis ein einmaliges Hotel geschnitzt. Insgesamt bietet es den Gästen 55 Eiszimmer und 72 klassische Hotelzimmer. Die durchschnittliche Innentemperatur der Zimmer beträgt -5 bis -8 Grad.

Über dem Abgrund schlafen

Das nächste Hotel ist nichts für schwache Nerven: In Peru kann man in Kapseln, die bis zu 120 Meter über dem Boden hängen, übernachten. Um diese „schwebenden“ Räume zu erreichen, muss man eine Klettertour absolvieren. Dort erwarten den mutigen Urlauber ein Bett und eine Toilette - ohne Abfluss. Die gute Nachricht für die Abreise: Richtung Boden geht es mit der Zipline.

Blasenzimmer unter den Nordlichtern

Blasen gibt es nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in Island und man kann sogar in ihnen übernachten. Im „5 Million Star Hotel“ schläft man in durchsichtigen Kugelräumen, die in spektakulären Naturlandschaften eingebettet sind. Es ist auch möglich, die majestätischen Nordlichter in diesen Blasen zu bestaunen.

Kranfahrer für eine Nacht

Eine der außergewöhnlichsten Unterkünfte gibt es vermutlich in Harlingen in den Niederlanden. Im Hafen der Gemeinde gibt es ein Ein-Zimmer-Hotel in einem umgebauten Kran, das eine einzigartige Aussicht über das Meer liefert. Das Schlafzimmer schwebt rund 17 Meter über dem Boden und ist ausgestattet mit Designermöbeln.