Das Kulinarik- und Lifestyle-Magazin "Falstaff" hat zum vierten Mal seinen Hotelguide veröffentlicht, in dem sich die besten Hotels in Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz finden. Gemessen an den Ergebnissen des Vorjahrs haben sich 170 Hotels in Österreich in den Augen der Testerinnen und Tester verbessert und 23 Neueinsteiger haben es erstmals in das Ranking geschafft.

Nach diesen Kriterien wurde gewertet: In das Testurteil sind die Kategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage eingeflossen. Das bestmögliche Ergebnis liegt bei 100 Punkten. Darüber hinaus wurden auch elf Sonderauszeichnungen in elf verschiedenen Kategorien wie „Beste Neueröffnung“, „Gourmet“ oder „Family“ vergeben.

2024 gibt es nicht nur einen Sieger: Die Spitzenplätze mit der vollen Punktezahl teilen sich drei sehr unterschiedliche Häuser in drei Bundesländern: das „Interalpen-Hotel Tyrol“, das „Naturhotel Forsthofgut“ und das „Park Hyatt Vienna“.

Die besten Adressen in Kärnten und Steiermark

Mit dem Hotel Schloss Seefels (99 Punkte) hat es ein Kärntner Hotel unter die Top 10 in ganz Österreich geschafft und führt damit auch das Ranking in seinem Bundesland an. Gefolgt vom Falkensteiner Schlosshotel Velden (97 Punkte), dem „Mountain Resort Feuerberg“ (97 Punkte), dem „Daberer“ (95 Punkte) und dem „Hotel Hochschober“ (95 Punkte).

Die höchste steirische Bewertung des Falstaff gehen an das „Almwellness Hotel Pierer“ (96 Punkte), das „Loisium Südsteiermark“ (95 Punkte), das „Natur- und Wellnesshotel Höflehner“ (94 Punkte), die „Golden Hill Country Chalets & Suites“ (94 Punkte) und „Die Wasnerin“ (94 Punkte).

Die Sonderpreise gehen an

In der Kategorie „Gourmet" wurde das Hotel „Post am See“ (Traunkirchen) mit dem Sonderpreis bedacht, beste Neueröffnung ist das „Rosewood Schloss Fuschl“ (Hof), unter den Stadthotels wurde das „The Amauris Vienna“ (Wien) hervorgehoben, die Auszeichnung für das beste Spa geht an den „Krallerhof“ (Leogang).

Top beim Thema „Family“ ist das „Familien Natur Resort Moar Gut“ (Großarl), die Anerkennung in der Kategorie „Design“ bekommt das „The Cōmodo“ (Bad Gastein), die Rubrik „Chalet“ holt „The Arula Chalets“ (Lech), „Ski“ das „Burg Vital Resort“ (Lech) und „Nachhaltigkeit & Innovation“ der Tiroler „Stanglwirt“ (Going).