Das Steirische Salzkammergut liegt in der geografischen Mitte von Österreich. Zugleich ist es der nordwestlichste Teil der Steiermark und zählt zweifellos zu den schönsten und reizvollsten Winkeln des Landes. Einer der schönsten Aussichtsberge ist der Loser. Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet ist bequem über eine neun Kilometer lange Panoramastraße erreichbar.

Am Ende der mautpflichtigen Straße treffen Kletterer, Gleitschirmpiloten, Mountainbiker und viele Frischluftfans mehr aufeinander. Der Großteil der Besucher ist mit Bergschuhen ausgerüstet, denn die Wanderung zum Gipfel am Loser ist einfach und die Aussicht auf die umliegende Bergwelt überwältigend. Der Blick reicht vom Toten Gebirge zum Dachsteingletscher und weiter zu den runden Kuppen des Großvenedigers. Faszinierend ist auch der Tiefblick zum Altausseer See.

Unsere Wanderung beginnt beim Parkplatz Loseralm, wo wir der Beschilderung zum Augstsee folgen. Am kleinen Bergsee schwenkt der Weg nach links und es geht weiter hinauf zum Loserfenster am Hochanger. Der steinige Weg führt zwischen dichten Latschen hindurch. Vom Hochanger geht es dann einige Höhenmeter abwärts und gleich wieder bergan zum Gipfelkreuz auf 1837 Meter.

Wer seinen Besuch am Loser mit einem kleinen Klettersteigabenteuer verbinden möchte, kann am Parkplatz eine Runde am neuen Panoramaklettersteig „Sophie“ an der Dimlwand unternehmen. Der familientaugliche Klettersteig im Schwierigkeitsgrad A, B mit einer kurzen Passage C ist für alle Altersgruppen geeignet. Mit der adäquaten Klettersteigausrüstung dauert das Abenteuer eine knappe Stunde.