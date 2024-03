Heiße Quellen, der spiegelglatte Ashi-See, in dem sich der Gipfel des Fuji spiegelt: Die Stadt Hakone, knapp 100 Kilometer von Tokyo entfernt und mitten im Nationalpark Fuji-Hakone-Izu gelegen, ist nicht umsonst ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Bewohner der japanischen Hauptstadt.

Tatsächlich lässt man den Trubel der Megacity spätestens dann hinter sich, wenn man sich in die Hakone-Tozan-Eisenbahn setzt. Auf der malerischen Strecke zwischen Hakone-Yumoto und Gora wird die kleine, rote Bergbahn eingesetzt, die sich in Serpentinen durch Wälder, Tunnel und über Brücken schlängelt und wacker in die Höhe schraubt. Dabei kann sie sich speziell im Juni und Juli für die Passagiere gar nicht genug Zeit lassen, denn die bannt das Farbenspiel vor den Fenstern, wenn Tausende Hortensien direkt neben dem Schienenstrang blühen.

Als würden sie einen Blütentunnel bilden, der teils bis zum Dach der Waggons reicht, sind die Sträucher für die Fahrgäste fast zum Greifen nahe. Wem das noch nicht kitschig genug ist, der bucht in diesen Wochen eine der speziellen Nachtfahrten, wenn das Blütenmeer auch noch illuminiert ist.