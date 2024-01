Der Parkplatz „Dachsteinruhe“ an der Landesgrenze zu Salzburg ist meist gut gefüllt. Der Aufstieg ins Windlegerkar zählt zu den beliebtesten und auch bekanntesten Ski- und Schneeschuhtouren zwischen Filzmoos und Ramsau. Je nach Schneelage bieten sich drei unterschiedliche Touren an. Der Klassiker ist zweifellos der Aufstieg zum Sulzenhals, aber auch die Route in Richtung Windlegerscharte wird bei guten Verhältnissen gerne gemacht. Die dritte Möglichkeit ist das sogenannte Tor, eine landschaftlich überaus beeindruckende Tour am Wandfuß des Torsteins.

Unser Aufstieg beginnt am Parkplatz nahe dem ehemaligen Gasthof Dachsteinruhe auf der Salzburger Seite der Landesgrenze. Zunächst geht es entlang der Forststraße bis zu den Wiesenhängen östlich der Bachlalm. Vor uns erhebt sich markant der Rötelstein. Wir halten uns in nordwestlicher Richtung und folgen den Skispuren durch einen schütteren Lärchenwald aufwärts bis zum Schnittlauchboden am Fuße des Windlegerkars.

Nun gehen wir in nördlicher Richtung über einen breiten Schuttkegel, bis sich rechter Hand das Rauchkar zeigt. Wir schwenken nach rechts, queren eine kurze steile Passage und gelangen so in das flache Hochkar. In Kehren stapfen wir unter den beeindruckenden Wandfluchten des Torsteins bis zum Felseinschnitt zwischen Raucheck und Torstein. Die Abfahrt vom Tor erfolgt entlang der Aufstiegsroute.