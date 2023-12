Sonnenbaden in Thailand oder Inselhopping in der Karibik: Viele Menschen nutzen die Weihnachtsfeiertage, um sich eine Auszeit in sonnigen Gefilden zu gönnen. Damit die Rückkehr nach dem Traumurlaub nicht zum Horror wird, sollten Reisende eine kleine, aber wesentliche Empfehlung befolgen: Tragen Sie nach der Rückkehr aus dem Urlaub das Gepäck niemals in das Schlafzimmer!

Und noch wichtiger: Stellen Sie Koffer und Reisetaschen beim Auspacken nicht auf das Bett! Der Grund: „Bettwanzen breiten sich rasant aus. Nicht selten werden Bettwanzen mit dem Reisegepäck in die eigenen vier Wände eingeschleppt“, warnt die Wiener Schädlingsbekämpferin Kamila Anna Horvath-Karwas. Oft würden die lästigen Gäste erst Tage nach der Rückkehr entdeckt. Denn: Charakteristische Ausschläge auf der Haut würden nicht immer sofort auftreten.

Bettwanzen lieben auch heimische Betten | Immer öfter machen sich Bettwanzen auch in Österreich breit © stock.adobe.com / Photographer:akos Nagy

Tipps gegen Bettwanzen

Welche Anzeichen gibt es noch dafür, dass sich Bettwanzen im eigenen Zuhause eingenistet haben? Hinweise auf einen Befall seien Kotspuren auf den Bettlaken, warnt die Expertin. Außerdem würde sich bei längerem Befall ein süßlicher Geruch im Schlafzimmer ausbreiten. Was Sie selbst tun können?

Niemals Reisegepäck ins Schlafzimmer stellen und schon gar nicht aufs Bett!

Bettwäsche und Bettvorleger regelmäßig waschen.

Das Bett nicht direkt an die Wand stellen. Bettwanzen können nämlich nicht fliegen.

Alle Kleidungsstücke, sowie Badetücher und Ähnliches bei mindestens 60 Grad Celsius 30 Minuten waschen.

Matratzen reinigen oder austauschen.

Sollten all diese Tipps nicht ausreichen, empfiehlt es sich, einen Profi-Schädlingsbekämpfer zu Hilfe zu rufen.

Juckende oder entzündete Stellen auf der Haut

An Armen, Beinen oder im Gesicht hinterlassen Bettwanzenbisse rote Stellen, die jucken. Manchmal können sich die Stellen auch entzünden oder Quaddeln bilden. Die bis zu fünf Millimeter großen Parasiten ernähren sich von Blut. Da die Tierchen nachtaktiv sind, sind sie tagsüber schwer auszumachen. Nachts krabbeln sie aus ihren Verstecken – Ritzen und Spalten von Matratzen – und saugen an der Haut der Schlafenden. Die gute Nachricht: Bettwanzen übertragen keine Krankheiten.