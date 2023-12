Hoch über dem Drautal liegt das kleine, aber feine Familienskigebiet Embergeralm. Der sonnenverwöhnte Erholungsort ist nicht nur bei Skifahrern begehrt, sondern vor allem auch bei Schneeschuhgenießern und Tourengehern. Das überschaubare Gelände, die einfachen und relativ kurzen Anstiege sind ideal für Einsteiger.

Darüber hinaus bietet das Toureneldorado eine grandiose Aussicht auf die Gipfel der Kreuzeckgruppe im Norden und nach Süden zum Weißensee. Die Tour zum Naßfeldriegel kann als Rundtour angelegt werden. Und wenn die Schneelage es erlaubt, bieten sich zahlreiche Abfahrtsvarianten an.

Ausgangspunkt für unsere Tour ist der Parkplatz am Alpenhof Sattlegger auf 1755 Meter. Wir halten uns zunächst nach rechts zur „Dünhofenhütte“ und gehen am Alpengasthof vorbei in nordöstlicher Richtung bis zu einem Rücken, wo wir links abbiegen und so zu einem breiten Hang gelangen.

Nun geht es den Hang hinauf zu einer Geländekante. Dieser folgen wir erst rechts, dann links bis zur Skipiste. Jetzt halten wir uns kurz entlang der Piste, bis wir vor dem Gipfelaufbau des Naßfeldriegels stehen. Entweder folgt man weiter dem rechten Rand der Skipiste bis zur Bergstation eines Schlepplifts und steigt dann über den westlichen Rücken zum Gipfel auf oder man zieht seine Spur rechts hinauf und erreicht so über den nordöstlichen Grat den höchsten Punkt.