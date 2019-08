Kunststoff umgibt uns in fast allen Lebenssituationen. Nicht überall, wo er eingesetzt wird, geschieht das auf verschwenderische Art und Weise. Experten wünschen sich eine differenziertere Diskussion über den zunehmend unbeliebten Rohstoff.

Das unmittelbar sichtbare Plastik ist nur ein Teil des Kunststoffeinsatzes rund um uns © (c) ladysuzi - stock.adobe.com

Die Zahl ist so absurd hoch, dass sie sich nur schwer fassen lässt. 8,3 Milliarden Tonnen Plastik wurden weltweit hergestellt, seit der Kunststoff-Boom Anfang der 1950er-Jahre voll eingesetzt hat. Das entspricht etwa einer Tonne pro derzeit lebendem Erdbewohner. Oder anders ausgedrückt: Der bisher von der Menschheit produzierte Kunststoff bringt etwa so viel auf die Waage wie eine Million Ausgaben des Pariser Eiffelturms. Oder aber so viel wie 1,7 Milliarden Afrikanische Elefanten beziehungsweise 60 Millionen ausgewachsene Blauwale – die schwersten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Die Rechnung hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Weltweit existieren nur noch 350.000 Afrikanische Elefanten und rund 10.000 Blauwale.