© (c) Dan Race - stock.adobe.com

Der Treppenlift in der Wohnung unserer Leserin funktionierte heuer ab Juni nicht mehr einwandfrei. „Ich habe vor ein paar Wochen also bei der Firma in Oberösterreich, bei der ich den Lift gekauft habe, angerufen, um einen Servicetechniker zu bestellen“, erzählt die Frau. Daraufhin habe man versucht, ihr einen Wartungsvertrag aufzudrängen, unsere Leserin wollte sich aber auf keine weiteren Fixkosten einlassen." Schließlich wurde mir auch ein Servicetechniker geschickt, der die Arbeit durchaus zufriedenstellend erledigt hat", erzählt sie. Die darauf folgende Rechnung war allerdings ein Schock: „375 Euro Fahrtkosten, obwohl der Servicemann in nur 17 Kilometer Entfernung stationiert ist“, ist die Frau empört und will wissen, ob das nicht glatter Wucher ist. "Beim Wartungsvertrag hätten mich Anfahrt und Arbeit insgesamt 360 Euro pro Jahr gekostet", fügt sie hinzu und bezweifelt, dass sie für Anfahrtskosten von Oberösterreich in die Steiermark bezahlen muss, wenn der Mitarbeiter doch gar nicht aus Oberösterreich gekommen ist.