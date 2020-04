Facebook

1. Zahlt meine private Krankenversicherung, wenn ich am Coronavirus erkranke?

Antwort: "Sollten Sie aufgrund einer Infektion an Covid-19 im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, sind Sie versichert", erklären die EFM Versicherungsmakler. Sollte die Behandlung nicht auf einer Sonderklasse-Station erfolgen, sondern in der allgemeinen Klasse oder in einer Quarantäne-Station, steht den Versicherten das vereinbarte Ersatztaggeld zu. Im Falle eine Quarantäne bestehe keine Leistung der Krankenversicherung - "diese leistet nur für medizinisch notwendige Heilbehandlungen."