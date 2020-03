Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keine Zeit für "Auswege" aus der Beziehung, manche könnten dadurch auch wieder in sie hinein finden... © (c) bnenin - stock.adobe.com

So viel Nähe zum eigenen Partner, wie sie uns die Quarantänemaßnahmen in der Coronakrise aktuell beschert, hätten sich die meisten wohl eher nicht gewünscht. Noch ist es aber nicht gewiss, ob davon am Ende vor allem die Scheidungsanwälte profitieren werden. Die neue Situation hat beziehungstechnisch nämlich auch ihre heilsamen Seiten. Die Paartherapeuten Sabine und Roland Bösel haben ein schönes Beispiel parat: „Vor zwei Wochen hat uns ein Paar kontaktiert, das unsere Begleitung bei seiner Trennung haben wollte. Das wäre auch per Skype gegangen. Diese Woche haben sie uns angerufen, dass sie uns doch nicht brauchen. Seit sie zusammenleben müssen, würden ihre Gespräche so gut laufen, dass sie beschlossen haben, sich nicht scheiden zu lassen.“ Für die Bösels ist das kein Einzelfall.