In die Pedale zu treten ist längst keine Sommerbeschäftigung mehr. Was man beim Winterradeln beachten muss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Radfahren im Winter? Kein Problem! Allerdings sollte man ein paar Dinge beachten. © (c) yossarian6 - stock.adobe.com (Mirko Popadic)

Umweltbewusstsein auf zwei Rädern: Immer mehr Menschen wählen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. So zeigte eine Studie für ImmoScout24, dass für mehr als zwei Drittel der Österreicher der Anschluss an das Radwegnetzwerk sowie Radabstellplätze eine Rolle bei der Wohnsitzwahl spielt. Die Pandemie treibt den Trend voran. Man will dem ungewollten Fremdkuscheln in den Öffis entgehen. Wer auf den Geschmack gekommen ist und seinen Drahtesel für den Einsatz im Herbst und Winter aus dem Keller holen möchte, sollte allerdings ein paar Dinge beachten, bevor die Fahrt losgeht.