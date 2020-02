Nachhaltige Blüten Bei Schnittblumen geht der Trend Richtung "bio"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Schnittblumen geht der Trend Richtung bio © (c) Ekaterina Pokrovsky - stock.adob (Ekaterina Pokrovsky)

Derzeit ist es ruhig in Margrit De Colles Reich. Zu dieser Zeit im Jahr ungewöhnlich für einen Betrieb, dessen wichtigster Geschäftsgegenstand Schnittblumen sind.

Während andernorts Floristen und Gärtnereien rund um den 14. Februar Hochbetrieb haben und den Valentinstag als Start in die heimische Blumensaison zelebrieren, geht es Margrit De Colle langsamer an. Vor zehn Jahren hat die Soziologin begonnen, ihren kindlichen Berufswunsch „Blumenpflückerin“ zu verwirklichen. Heute bewirtschaftet sie als erste Bioblumenbäuerin Österreichs in Eichkogel (Bezirk Südoststeiermark) ein rund sechs Hektar großes Areal: „Vier Hektar davon sind Natur, zwei Hektar Kultur“, rechnet sie vor. 1,5 Hektar der bewirtschafteten Fläche sind für Schnittblumen reserviert, die hier im Freien gesät, gezogen und je nach Bedarf gepflückt werden – ohne Pflanzenschutzmittel und im Anbau dem Fluss der Jahreszeiten folgend. „Die Saison bestimmt das Angebot“, sagt De Colle, die damit ein radikales und regionales Nachhaltigkeitsmodell vorlebt.