Interview„50 Prozent des Dark Nets sind legale Inhalte“

Undurchsichtig: das Dark Net © weixx - stock.adobe.com

Wie kam es dazu, dass Sie sich wissenschaftlich mit dem Dark Net beschäftigen?

MEROPI TZANETAKIS: Ich war auf einer internationalen Drogenkonferenz, wo eine Kollegin aus Australien vom Drogenverkauf im Internet berichtet hat. Das war damals, vor dem Jahr 2013, ein neues Phänomen, es gab kaum Forschung zu dem Thema. Bis heute weiß die breite Bevölkerung wahrscheinlich gar nicht, dass so etwas wie das Dark Net und der Handel dort existieren.



Sie haben vor allem den digitalen Drogenmarkt untersucht. Wie geht man da als Wissenschaftlerin heran?

MEROPI TZANETAKIS: Viele denken: Da muss man selbst bestellen, um das untersuchen zu können. Nein, das muss man nicht, das ist verboten und auch für Forschungszwecke nicht möglich. Die digitalen Marktplätze im Dark Net sind, nachdem man sich mit der entsprechenden Software eingeloggt hat, relativ leicht zugänglich. Sie sind so ähnlich aufgebaut, wie wir es von anderen Shops im Internet kennen. Was ich dort mache: Ich beobachte, was Leute in den Foren schreiben, wie die Interaktion zwischen Händler und Kunden ist, wie die Händler sich präsentieren.



Das Dark Net ist in der breiten Wahrnehmung ein mystischer Ort, wo sich Kriminelle tummeln. Wie gerechtfertigt ist dieses Bild?

MEROPI TZANETAKIS: Das Wort Dark Net suggeriert etwas Bedrohliches. Tatsächlich sagt der Begriff aber nichts über den rechtlichen Status der Inhalte aus, sondern lediglich darüber, wie gewisse versteckte Dienste im Internet aufgerufen werden können. Sie sind erst mit einer speziellen Software zugänglich. Dadurch kann man anonym kommunizieren – im normalen Internet hinterlässt man beim Browsen und Surfen Spuren, mit deren Hilfe die Polizei die Identität ausforschen kann. Genau das wird im Dark Net erschwert.

