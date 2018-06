Zum 24. Mal ging in Los Angeles die E3, die weltweit größte Messe für Computerspiele, über die Bühne. Branchengiganten stellten ihre kommenden Blockbuster vor, wir haben unsere zehn Höhepunkte ausgewählt.

Spielefans dürfen sich auf jede Menge Neuheiten freuen © (c) Invision for Activision (Danny Moloshok)

Assassin's Creed: Odyssey

Alt, älter, Assassin's Creed. Im bereits elften Teil der Hauptreihe schlüpft der Spieler erstmals nicht in die Rolle eines Attentäters, sondern in die eines Söldners. Zur Zeit des Peloponnesischen Krieges gerät man in Griechenland zwischen die Fronten Athens und Spartas, aber auch Templer und Assassinen sollen nicht zu kurz kommen. Neuerungen versprechen vor allem die Wahl des Geschlechts oder Genre-Standards wie interaktive Gespräche oder unterschiedliche Enden. Diese sollen den Sprung vom Action- zum Rollenspiel abrunden.