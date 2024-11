Vegan und vegetarisch: So schön kann der Heilige Abend schmecken

Mit etwas Übung ist es keine große Hexerei, aus den fein geschnittenen Rettichblättern eine Rose zu formen © Helmuth Weichselbraun

Der geschmorte Sellerie wird mit knusprigen Zwiebelringen garniert © Helmuth Weichselbraun

Für den Bratapfel im Glas braucht es herrlich aromatische Äpfel © Helmuth Weichselbraun

Seit diesem Jahr kommen auch die Kärntner wieder in den Genuss seiner Küche. Und die ist bodenständig. Am Weißensee hat er das Hotel Neusacherhof übernommen. „Sterz, Gulasch und Backhendl“ lautet die Devise. Kärntnerküche trifft auf Moderne. Wie das am Weihnachtstisch schmeckt, können Sie mit einfachen Tipps nachkochen.

Dieser Artikel ist erstmals im Dezember 2022 erschienen.