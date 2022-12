für 6 Personen

Knollensellerie-Braten

2 Stk Knollensellerie

1 Stk. Zwiebel

2 Stk. Karotten

1 Stk. Lauch

400 ml Weißwein

200 ml Noilly Prat

800 ml Gemüsefond

Gewürze: Wacholder, Pfeffer, Nelken, Sternanis, Piment

Den Sellerie gut waschen und in der Schale lassen. Aus dem Gemüse ein Mirepoix schneiden (daumengroße Würfel aus Wurzelgemüse).

Den Sellerie in ein tiefes Grill Blech geben mit Gemüsebrühe und Alkohol aufgießen und das Gemüse mit Gewürzen dazugeben. Alles bei 180 °C ca. 40 Minuten bei Heißluft in den Ofen geben.

Den Sellerie aus dem Ofen geben, sobald er in der Mitte weich ist.

Mit einem Messer schälen und in gleich große Scheiben schneiden. Die Scheiben mit einem Ausstecher (rund) ausstechen.

Aus der Flüssigkeit, die im Blech bleibt die Sauce ziehen. Einfach durch ein Sieb passieren und mit Maizena leicht binden und gut abschmecken.

© Helmuth Weichselbraun Rotkraut

1 Kopf Rotkraut

½ Fl. Portwein Rot

½ Fl. Rotwein

½ Fl. Apfelsaft

½ Fl. Orangensaft

3 EL Ahorn Sirup

4 El Apfelmus

Nelken, Piment, Sternanis, Lorbeer

100 ml Rotweinessig

Salz, Pfeffer, Zucker

Das Kraut mit einem Hobel fein schneiden. Mit allen Zutaten marinieren und eine Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag alles in einen Topf geben und bei kleiner Flamme weich kochen und gut abschmecken. Bevor es komplett fertig ist, mit Maizena etwas abbinden und das Maizena auskochen lassen.

© Helmuth Weichselbraun Röstzwiebel

4 Stk. Große Schalotten

Mehl, Paprika Pulver, Salz

einen Topf mit Öl

Die Schalotten in feine Scheiben schneiden. Die Scheiben mehlieren, mit etwas Paprikapulver und in 180 °C heißem Fett goldbraun backen.

© Helmuth Weichselbraun Soufflierte Knödel

1 Pck. Tramezzini

500 ml Sahne

8 Eigelb

4 El Topinambur-Püree

Salz, Pfeffer, Cayenne, Knoblauchöl

Das Brot in gleich große Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Sahne, Eigelb, Gewürze und Topinambur-Püree mit einem Stabmixer mixen. Alles auf das geschnittene Brot geben und gut durchkneten und für 30 Minuten ziehen lassen. Bei Bedarf nachschmecken.

Die Knödelmasse mit Klarsichtfolie und Alufolie in lange Stangen formen. Wichtig dabei ist, bevor man die Knödel in Alufolie gibt, die in Klarsichtfolie gewickelten Rollen mit einer Nadel einzustechen und fest zu drehen, damit keine Lufteinschlüsse entstehen.

Die Rollen bei 90 °C Dampf 45 Minuten dämpfen. Anschließend abkühlen.

Wenn sie kalt sind in gleichmäßige Rollen schneiden und in einer Pfanne mit Butter anbraten bis sie goldgelb sind.

© Helmuth Weichselbraun Mizuna Salat (Asia Salate)

50 g Mizuna

Distelöl

Balsamessig

Alles gut marinieren und anrichten.