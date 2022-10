4 Personen

Zutaten

12 Eier

100g Butter

Senfsalat

Leindotter-Öl

Weißer Balsam Essig

Salz

Schwarzer Pfeffer

Trüffel

Zubereitung

Butter in einer Pfanne schmelzen, Eier in die Pfanne schlagen. Wenn das Eiweiß zu stocken beginnt, die Dotter mit dem Eiweiß vorsichtig verrühren. Nicht zu lange in der Pfanne lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Anrichten.

Den Senfsalat mit Leindotter-Öl, Balsam-Essig und Salz marinieren.

Trüffel darüber reiben. Fertig!