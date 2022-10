Zutaten

Portionen: 4

Für den Tarteboden

250 g Butter (kalt, in Würfel geschnitten)

425 g Mehl (glatt)

1 EL Meersalz

1 Ei

1 Eidotter

60 ml Wasser

Für die Kürbiscreme

500 g Kürbis (Hokkaido)

1 Knoblauchzehen (angedrückt)

2 Schalotten (geschält)

1 Vanilleschote (ausgekratztes Mark)

1/2 Zitrone (Abrieb)

Meersalz

Pfeffer (aus der Mühle)

Koriandersamen (aus der Mühle)

Muskatnuss (gerieben)

Olivenöl

Für die Schwammerl

200 g Schwammerl (z.B. Kräuterseitlinge, Austernpilze, Eierschwammerl, Steinpilze)

2 Schalotten

2 EL Butter

2 Zweig(e) Thymian

Meersalz

Für das Wurzelgemüse

2 Karotten (geschält)

2 Gelbe Rüben (geschält)

2 Pastinaken (geschält)

1 Zweig(e) Rosmarin

Olivenöl

Meersalz

Pfeffer (aus der Mühle)

Zubereitung

Für die Kürbistarte mit Schwammerl und Wurzelgemüse zunächst für den Teig alle Zutaten rasch miteinander verkneten, in Frischhaltefolie wickeln und für 30 Minuten rasten lassen.



In der Zwischenzeit den Kürbis waschen, halbieren und mit einem Löffel die Kerne auskratzen. In Spalten schneiden und gemeinsam mit den Schalotten und dem Knoblauch auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Kräftig mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C für ca. 35 Minuten schmoren. Anschließend mit den restlichen Zutaten mit einem Stabmixer fein pürieren und mit Salz Pfeffer, Muskatnuss und Koriander abschmecken.

Das Wurzelgemüse der Länge nach vierteln. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, mit den restlichen Zutaten abschmecken, gut durchmischen und im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C für ca. 30 Minuten schmoren.

Schwammerl putzen, größere Stücke kleiner schneiden. Butter in einer unbeschichteten Pfanne schmelzen und leicht bräunen. Schwammerl, Schalotten und Thymian hinzufügen, mit Meersalz würzen und unter gelegentlichem Rühren goldbraun braten.

Den Teig auf Backpapier ca. 1 cm dick ausrollen, in eine gut ausgebutterte Tarteform stürzen und die Kanten gut andrücken. Das Backpapier auf der Oberseite des Teiges liegen lassen, mit Backlinsen oder trockenen Bohnen beschweren und im vorgeheizten Backrohr bei 190 °C für ca. 15 Minuten blindbacken. Linsen und Backpapier entfernen und für weitere 5 Minuten backen.

Kürbiscreme auf den Tarteboden streichen und die Schwammerl darauf anrichten.

Kürbistarte mit Schwammerl und Wurzelgemüse auf flachen Tellern anrichten und mit frischem Thymian bestreuen.

