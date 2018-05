Hunger, Lust auf ein paar Freunde und am liebsten zuhause bleiben? Das ist das Rezept für einen gemütlichen Sonntagseintopf mit vielen Köchen.

Glückseintopf: Zutaten für 7-8 3 Zwiebeln, etwas Butter, 1,5 Bund Suppengemüse (Karotten, Sellerie, Petersilienwurzel, gelbe Rüben - was vorhanden ist), 1,5-2 kg Erddäpfel, rund 3-4 l Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, 1 Bd. Petersilie, Muskatnuss, 8 Frankfurter, 4-5 EL geriebener Parmesan; Brot zum Tunken

1. Man nehme ein paar Freunde

Jeder von ihnen wird zum Essen eingeladen und jeder von ihnen muss etwas mitbringen: Einer die Karotten, der andere die Zwiebeln. Wer auch immer etwas zuhause hat, was man zu einem herzhaften Erdäpfeleintopf mit Gemüse und Würsteln beisteuern kann. Manche Zutaten gibt's auch im Tankstellenshop.

2. Man nehme viele Köche

Jetzt geht's ans Schnippeln. Jeder schneidet seine Zutat(en) selber klein.

3. Man nehme einen großen Topf

Die Butter im Topf erhitzen, klein geschnittene Zwiebeln dazu geben und kurz anschwitzen. Dann kommt das Gemüse mit den Erdäpfeln dazu, kurz anrösten und mit der Gemüsebrühe aufgießen. Gewürze dazugeben (nicht die Petersilie). Das köchelt jetzt einmal vor sich hin.

4. Man nehme eine Flasche Prosecco (oder ähnliches)

Es ist Zeit, das erste Glas zu nehmen, während das Gemüse bissfest wird, die Erdäpfel (im Idealfall mehlige) schön zerfallen und die Suppe zum dickeren Eintopf machen. Grundsätzlich gilt: Bloß nicht genau ans Rezept halten, wer Ideen für weitere köstliche Zutaten hat - immer hinein damit. Nudel, Ei, Schnittlauch - alles passt dazu.

5. Man nehme den Rest der Zutaten

Zum Schluss kommen die Frankfurter (in Radel geschnitten) dazu und garen noch ein paar Minuten mit. Dann noch die gehackte Petersilie und den Parmesan unterrühren und abschmecken.

6. Man nehme Teller und Löffeln

Jetzt ran an den Topf! Der Eintopf an sich ist so mollig, dass er schon deshalb glücklich macht, aber dass alle mitgeholfen haben, ist das beste daran.

