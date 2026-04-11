Zehn Kilometer ist die spektakuläre Koppenpass-Straße lang, die sich vom Bad Ausseer Bahnhof nach Obertraun zum Hallstättersee schlängelt. In den steilen Passagen auf oberösterreichischer Seite klebt sie im Felsen. Jochen Rindt und Helmut Marko haben sich dort während ihrer Zeit im Bad Ausseer Oberstufengymnasium in einem 30 PS VW-Käfer in den engen Kurven an die Grenzen der Schwerkraft herangetastet. Jetzt dominieren das gemütliche Bergfahren, die Ruhe und der Naturgenuss.

Um das Gespann Genuss und Genießen geht es auch in der Koppenrast am Fuße des Passes gegenüber der Koppenbrüllerhöhle. Küchenchef Herbert Stricker hat schon in Lech am Arlberg gearbeitet und führt das Restaurant mit seiner Frau Manuela in dritter Generation, Sohn David ist bereits voll im Betrieb integriert. Längst hat sich die Koppenrast auch auf steirischer Seite als kulinarischer Geheimtipp etabliert.

Aberseer Bio-Schafskäse, Gazpacho, gegrillte Salatherzen, Pinienkerne und Ötscherblick-Prosciutto. © Gerhard Pliem

Bei unserer anonymen Testung starte ich mit Vitello vom Räuchersaibling, Kalbstafelspitz und Kapern (22 Euro): ein gekonntes harmonisches Zusammenspiel von Wasser und Land, zarte Texturen, die Sauce fein ausbalanciert, sehr gut. Meine Begleitung entscheidet sich für karamellisierten Aberseer Bio-Schafskäse, Gazpacho, gegrillte Salatherzen, Pinienkerne und Ötscherblick-Prosciutto (19 Euro). „Fein würzig, cremiger Käse, durch das Karamellisieren noch einmal mit einer besonderen Note versehen, wirklich gut“, urteilt sie.

Als Hauptspeise bringt der aufmerksame Kellner für mich gebratenes Ausseer Saiblingsfilet auf Tauernroggen-Risotto, Spinat, Saiblingskaviar und Beurre blanc, der klassischen Buttersauce aus der französischen Küche (35 Euro). Das Saiblingsfilet ist unglaublich zart, die Haut extra am Teller platziert, zusammengerollt, kross, köstlich. Das Urkorn überrascht positiv als nussige Risotto-Alternative. Meine Begleitung wählt hausgemachte Tagliatelle „Busara“ mit Black-Tiger-Garnelen, Prosciutto und Fenchel (29 Euro) als Hauptgericht: „Die Pasta bissfest, die Sauce fein abgestimmt, das gesamte Gericht sehr harmonisch“, lobt sie.

Schoko-Mousse mit Beeren-Sauce. © Gerhard Pliem

Ihre Grießknödel mit Zwetschken, Butterbrösel und Zimt-Eis (16 Euro) sind ausgesprochen luftig und flaumig. „Die sind schon ein Klassiker. Deswegen darf ich sie nicht von der Karte nehmen“, lacht Herbert Stricker beim Gespräch nach unserer anonymen Testung. Mein Schoko-Mousse mit Beeren-Sauce (15 Euro) ist ein gelungener, zart schmelzender Abschluss. Wer weiß? Vielleicht braust Helmut Marko eines Tages extra über „den Koppen“, wenn er hört, wie gut man hier ist.