Bald hat der Lavendel wieder Saison. Richtig eingesetzt, ist er ein spannender Aromageber in der Küche: Was man aus der duftenden Pflanze macht? Hier geht's zu den Rezepten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lust auf Lavendelmuffins? © (c) matka_Wariatka - stock.adobe.com (matka_Wariatka)

Einer alten Tradition folgend haben die Südsteirer den Lavendel wiederentdeckt. Die Römer waren's - sie haben die Pflanze ins Südsteirische Weinland gebracht. Im Juni steht der Lavendel im Sausal in voller Blüte. Schon jetzt blitzt erstes Lila zwischen den Weinrieden durch.

1. Wann erntet man Lavendel?

Die Blüten sollten am Vormittag geerntet werden, wenn der Morgentau getrocknet ist und wenn die Pflanze knapp vor dem Aufblühen ist bzw. wenn die Blüten erst halb geöffnet sind. Dann ist ihr Geschmack/Geruch am intensivsten.

2. Wie stellt man zuhause Lavendelöl her?

Die Lavendelblüten in bestem Olivenöl oder einem anderen heimischen Pflanzenöl ansetzen und an einem dunklen Ort stehen lassen. Wenn es schneller gehen soll, das Öl in einen Topf geben und leicht erwärmen. Die Blüten einlegen und vom Herd ziehen. Abkühlen lassen und in Flaschen abfüllen. Die Blüten können ruhig im Öl verbleiben, das Aroma verstärkt sich noch.

Vorsicht bei der Dosierung: Lavendel ist intensiv im Aroma Foto © (c) interpas - stock.adobe.com

3. Wie gelingt Lavendelbutter?

Knuspriges Weißbrot mit leicht süßer Lavendelbutter - herrlich! So geht's: 100 g zimmerwarme Butter (ungesalzen) mit einem gestrichenen Teelöffel getrocknete (oder 2 TL frische) Lavendelblüten und einem Esslöffel Honig gut durchmischen. Die Blüten sollten dabei zerkleinert werden und sich gut in der Butter verteilen. In Frischhaltefolie wickeln und kühlen. Wer lieber salzige Lavendelbutter mag, lässt den Honig weg und gibt statt dessen Salz, Pfeffer und ein wenig Abrieb von einer unbehandelten Zitrone dazu.

Termin Lavendelfest: Theresia Heigl-Tötsch von der Lavendelmanufaktur & dem Biohof Wunsum in Kitzeck im Sausal lädt von 30. Juni bis 1. Juli zum Lavendelfest. Mit Jazzklängen frei nach dem Motto: "Schauen, riechen, schmecken, genießen". Adresse: Biohof Wunsum in Kitzeck (Familie Heigl), Greith 17, 8442 Kitzeck, +43 (0) 664 / 8128836, office@wunsum.com, www.wunsum.com

4. Zu welchem Fleisch passt Lavendel?

Lamm oder Huhn werden in der Provence gern in Verbindung mit Lavendel serviert. Zum Lamm passt z.B. eine mediterrane Mischung aus Lavendel, Petersilie, Melisse, Thymian, Rosmarin, Knoblauch, Zitrone. Entweder man mariniert das Lamm über Nacht in Olivenöl mit den Kräutern (sie werden vor dem Braten/Grillen dann entfernt) oder man mischt eine Marinade damit und bestreicht sie nach dem Braten/Grillen.

Produkttipp Bio-Lavendelnudel passen mit ihrem intensiven Aroma hervorragend zu einem würzigen Lammbraten, aber auch zu Gemüse oder einer Käsesoße. Gesehen ab Hof in Gamlitz, Kranachberg 15 - Rotrieglweg, bei Die Amtmann Genussladen und Naurgarten.

5. Was kann ich mit Lavendel backen?

In Muffins, Keksen, Brot oder Kuchen passt Lavendel, wenn man das liebliche Aroma mag. In Kombination mit Schokolade ist er sehr gut. Hier ist das Rezept für schnelle Lavendelmuffins. Wer mag, mischt auch Schokostücke in den Teig.



Zutaten: 3 Eier, 100 g Zucker, ½ . Vanillezucker, 2-3 EL zerstoßene Lavendelblüten 5 EL Öl, 200 g Joghurt, 175 g Mehl, 1 TL Backpulver, Muffinförmchen, etwas Butter oder Öl zum Fetten der Förmchen (außer sie sind aus Papier)

Zubereitung: Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eier schaumig mixen, Zucker/Vanillezucker dazugeben, weitermixen. Öl dazugeben. Dann das Joghurt unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, mit dem Lavendel zur Masse geben, gut verrühren und noch einmal kurz auf niederer Stufe mixen. Die Förmchen zur Hälfte - maximal 3/4. - füllen. Muffins rund 20 Min. (je nach Herd +/- 5-10 Minuten) backen, herausnehmen, abkühlen lassen. in den Papierformen servieren oder aus den fixen Formen lösen und mit Staubzucker bestreuen.

Betriebe, die mit Lavendel kochen Steirerkeller, Alexandra & Alois Kröll, 8452 Großklein 23, +43 (0) 3456 / 2321



Weingartenhotel Harkamp (1 Gault Millau-Haube, 13 Punkte), Familie Harkamp, Flamberg 46, 8505 St. Nikolai, +43 (0) 3185 / 2280, office@weingartenhotel.at



Kirchenwirt Heber(1 Gault Millau-Haube, 13 Punkte), Familie Heber, Steinriegel 52, A-8442 Kitzeck, +43 (0) 3456 / 2225, kirchenwirt.kitzeck@aon.at



Hotel & Restaurant Steirerland, Familie Stelzer, Höch 10, 8442 Kitzeck, +43 (0) 3456 / 2328

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.