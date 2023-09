Ganze vier Tage lang war die beliebte TV-Köchin Cornelia Poletto in der Steiermark unterwegs, um zwei Folgen für ihren Podcast "Iss was, Hase?!" zu drehen. Mit dabei Podcast-Kollege und TV-Moderator Dennis Wilms. Am Programm standen Graz, Stollenkäse, Naturwelten Mixnitz, Vulcano Schinkenmanufaktur, Berghofer Mühle sowie Alois Gölles und das House of Whiskey.

Last, but not least gab es noch einen kulinarischen Showdown bei den Geschwistern Rauch in Trautmannsdorf. In der Kochschule der beiden wurde gemeinsam Pasta gekocht, bevor es ins mit Hauben gekrönte Restaurant von Sonja und Richard Rauch ging. Bei einem launigen Abendessen konnten die Gäste aus dem Norden Deutschlands ihre ereignisreichen Tage Revue passieren lassen.

Steirische "Dschungelprüfung"

"Was mir am besten hier bei euch gefällt, ist die Tatsache, dass wir Hamburger und ihr Südoststeirer den gleichen Humor haben. Man trifft auf gesellige Leute, die gerne zusammenkommen und gemeinsam genießen", zeigt sich Poletto begeistert. Und Humor bewies auch Moderator Dennis Wilms. Eigentlich kein Freund von Innereien-Küche war er erst skeptisch. Denn bei den Geschwistern in Trautmannsdorf stehen Euter und Hoden stets als Delikatesse auf der Speisekarte. Als "Steirische Austern" getarnt kamen sie dann auf den Tisch, und der Innereien-Skeptiker war hellauf begeistert.

Wer wissen möchte, wie es den beiden tatsächlich in der grünen Mark gefallen hat, sollte in den kommenden Wochen hin und wieder in den Podcast der beiden hineinhören. Dort werden nämlich alle kulinarischen Erlebnisse der beiden unterhaltsam aufgearbeitet.