Blauer Himmel, kitschiger Sonnenschein, Einkehrschwung. Dann Germknödel. Mit Mohn und Vanillesauce versteht sich. Oder Bernerwürstel. Vielleicht ja auch noch Käsespätzle? Das ideale Szenario für einen perfekten Tag in den Bergen. Doch wiederholt man diesen Alpentraum, so kann man gar nicht schnell genug schauen und schon hat man drei Kilo mehr auf den Hüften. Die Bergluft macht hungrig, keine Frage. Aber hat man auf den Hütten denn überhaupt eine andere Möglichkeit, als zu den verführerischen Dickmachern zu greifen?

Diese Frage hat man sich auch in der Region Schladming-Dachstein gestellt und will seit einigen Jahren das bestehende Angebot sukzessive erweitern. Dafür hat man sich einen der besten Köche des Landes geangelt. Durch das Projekt "Schladming-Dachstein Almkulinarik by Richard Rauch" will man die gute Qualität der Hüttenwirte in den Vordergrund rücken und durch den Haubenkoch moderne Ideen in die traditionellen Gerichte einfließen lassen.

Richard Rauch entwickelt dafür zusammen mit den Hüttenwirten je ein besonderes Almgericht. Die Wirte bieten dann jeweils ihr Gericht den ganzen Sommer hindurch auf ihrer Hütte an. "Die Gerichte wurden in einem Workshop gemeinsam mit den beteiligten Hüttenwirten erkocht, dabei haben wir viele tolle Rezepte ausprobiert”, erklärt Rauch. Auf der Zutatenliste stehen vorwiegend natürliche Produkte aus der Region, großteils sogar aus der eigenen Erzeugung der Wirtsleute.

Wie diese Idee im Fine-Dining-Bereich aussehen kann, hat der Koch bei einem stimmungsvollen Abend im Weissenbacher Schwabenstall gezeigt. Bei einem 5-gängigen Degustationsmenü mit Gerichten aus der Almkulinarik wurde den Gästen gezeigt, was die Region kulinarisch so hergibt. Begleitet wurden die Speisen mit einer steirischen Weinbegleitung von den Weingütern Loder-Taucher und Schneeberger.