Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Auf Eis gelegt: Wie erleben die Gastronomen in der Steiermark die Coronakrise und gibt es den Plan B? Eine Bestandsaufnahme.

Gastronomen in der Steiermark

Gemeinsam essen, trinken, lachen in einem Lokal - derzeit Zukunftsmusik © (c) Kadmy - stock.adobe.com

Wo es sonst vor Menschen nur so wimmelt, herrscht gähnende Leere. Ein Mitarbeiter huscht um die Kühltruhe in der Messe Graz und kontrolliert die Ablaufdaten der Lebensmittel. Dann ist es wieder still. Etwa 1000 Veranstaltungen pro Jahr zählt der Catering-Kalender von Toni Legenstein, ein Gutteil entfällt auf die Stadthalle Graz. „Es kommen täglich Absagen“, sagt er. Auch für den Juli werde bereits storniert.