Das 17. Glocknerlammfest lockte am 7. und 8. September 2019 wieder zahlreiche Feinschmecker nach Heiligenblut. Ein Erinnerungsfoto konnte man auf der "Kleine Zeitung"-Schaukel machen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Glocknerlammfest 2019 © Weichselbraun Helmuth

Kulinarische Schmankerln rund ums Glocknerlamm, zahlreiche Aussteller und Unterhaltung durch heimische Musikgruppen warteten auf die Besucher des 17. Glocknerlammfestes in Heiligenblut. So standunter dem Motto "Mit allen Sinnen" auch eine Genusswanderung mit Nationalpark-Rangern in den Hohen Tauern auf dem Programm.