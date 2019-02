Kleine Zeitung +

Neuer Falstaff Restaurantguide Das sind die besten Restaurants 2019

Heute wurde in Wien der neue Falstaff Restaurantguide präsentiert. An der Spitze in der Steiermark führen ex aequo Gerhard Fuchs "Die Weinbank" und T.O.M Riederer im Pfarrhof. Platz zwei bleibt beim "Steirerschlössel", doch heuer erstmals auf Platz drei schaffte es Richard Rauchs "Steirawirt". Alle Wertungen, die Besten in Österreich und Sonderpreise.