Ein Gemüse mit inneren Werten © (c) baibaz - stock.adobe.com (Baiba O[ule)

Hoher Wassergehalt, geringe Mengen an Eiweißen und Fetten, Vitamine aus der B-Gruppe aber auch Vitamin C und E sowie die Mineralstrstoffe Calcium, Zink, Eisen, Magnesium, Kalium und Phosphor: Kein Wunder, dass die Gurke mit dieser langen Liste an inneren Werten in der Kategorie "gesundes Gemüse" ganz oben rangiert. Und weil die Vitamine und Mineralsstoffe unter der Schale sitzen, sollten Sie Gurken nach Möglichkeit auch nicht schälen!



Damit die Gurke und ihre Vorzüge gebührend gefeiert wird, haben britische Gurkenzüchter 2011 den Wolrd-Cucumber-Day eingheführt, alljährlich zelebriert am 14. Juni.

Für die Schönheit

Durch ihren hohen Wassergehalt sind Gurken aber nicht nur im Sommer eine willkommene Erfrischung, sondern taugen auch als Schönheitsmittel. Vor allem bei fettiger und großporiger Haut ist eine Gurkenmaske sehr gut geeignet, da sie die Haut strafft und die Poren zusammenzieht.

Dazu entweder die Gruke in Scheiben schneiden und auf das Gesicht legen. Vor allem unterhalb der Augen freut sich Ihre Haut auf den natürlichen Nährstoffspender.

Eine Maske mit Gurkenanteilen mixt man am besten mit Joghurt oder Topfen Dafür halbe Gurke im Mixer zerkleinern und die breiartige Masse durch ein Sieb pressen. Den daraus gewonnenen Gurkensaft dann mit drei Esslöffeln Naturjoghurt oder Topfen vermischen. Mund und Augen aussparen, die Maske 20 Minuten einwirklen lassen, anschließend mit warmen Wasser abspülen.