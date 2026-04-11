Herr Wallner, Kärnten hat im Guide Michelin wieder nicht geliefert. Zu wenig Sterne, kaum Bib-Gourmands, sieben grüne Sterne. Wie weh tut das?

Hubert Wallner: Es tut schon weh, weil wir wissen, was wir können. Ich finde Kärnten unterbewertet. Wir hätten uns mehr erwartet – auch ich persönlich den zweiten Stern. Aber das ist nicht einmal das Hauptproblem.

Sondern?

Dass du nicht weißt, warum. Früher konntest du nachfragen, heute bekommst du keine echte Rückmeldung mehr. Du arbeitest, investierst, entwickelst dich – und weißt nicht, woran es scheitert.

Vielleicht fehlt es Kärnten einfach an internationaler Klasse?

Das sehe ich überhaupt nicht so. Wir haben Produzenten, von denen andere nur träumen. Fisch aus den Seen, Fleisch, Gemüse – alles da. Es fehlt nicht am Produkt. Eher an der Wahrnehmung.

Oder am System Michelin?

Auch. Ich frage mich schon: Wie bewertet ein Tester aus Deutschland unsere Küche? Eine Kasnudel zum Beispiel. Wenn ich die neu interpretiere – ist das weniger wert als eine Taube? In Japan bekommst du für Sushi drei Sterne, ohne französische Einflüsse. Bei uns wird Regionalität anscheinend oft anders gemessen.

Das Stammhaus Wallners liegt in Dellach, direkt am Wörthersee. © KK

Klingt nach Frust.

Nein, eher nach Unverständnis. Ich bin überzeugt, dass wir auf Zwei-Sterne-Niveau kochen. Aber was genau fehlt, sagt dir keiner.

Warum gibt es dann so wenige Bib-Gourmands oder grüne Sterne in Kärnten?

Gute Frage. Wir arbeiten seit Jahren nachhaltig, mit regionalen Produzenten. Vielleicht haben wir es zu wenig kommuniziert. Vielleicht war aber auch einfach niemand da, der es bewertet.

Sie glauben, Kärnten wird übersehen?

Ich glaube, es wird zu wenig hingeschaut. Es gibt kein eigenes Michelin-Büro in Österreich, vieles läuft über Deutschland. Und wenn die Zeit knapp ist, fährt man halt nicht bis an den See.

Was kann der Tourismus tun?

Mehr Strategie, weniger Zufall. Die Koralmbahn ist ein gutes Beispiel. Jahrzehntelang geplant, jetzt fertig – und keine klare touristische Inszenierung. Dabei bist du plötzlich in unter einer Stunde von Graz hier. Das müsste man nutzen.

Sie erklären sich dabei nicht nur wie ein Koch, sondern wie ein Standortkritiker.

Weil es zusammenhängt. Kulinarik ist Tourismus. Tourismus ist Wertschöpfung. Wir investieren, beschäftigen Leute, halten Regionen lebendig. Aber oft wird die Gastronomie als Problem gesehen, nicht als Chance.

Und trotzdem: Sie machen weiter wie bisher?

Natürlich. Wir kochen nicht für Tester, sondern für unsere Gäste. Für uns ist jeder Gast wie Familie. Aber klar: Für das Team wäre es eine enorme Motivation, wenn sich das auch in Sternen widerspiegelt.

Mitten in Klagenfurt in der Sparkasse-Zentrale am Neuen Platz eröffnete Wallner im letzten Jahr gleich zwei neue Lokale: das Lunch-Café „George“ und die Rooftop-Bar „Marie“. © KK

Vielleicht nächstes Jahr?

Schön wäre es. Aber wichtiger ist, dass man uns versteht.

Während vielerorts diskutiert wird, passiert bei euch abseits vom See einiges.

Die Bistros in Klagenfurt laufen gut. Sehr gut sogar. Wir wollten ein niederschwelliges Angebot schaffen, mit guter Qualität zu fairen Preisen. Und siehe da: Die Leute gehen wieder aus, auch junge Gäste.

Eine Art Gegenmodell zum Sternetempel?

Ergänzung. Nicht jeder geht jeden Tag ins Gourmetrestaurant. Aber wenn er uns im Bistro kennenlernt, kommt er vielleicht wieder – für einen besonderen Anlass.

Und in Dellach sorgt ein neuer stellvertretender Küchenchef für frischen Wind.

Genau. Mit David Traun bewegt sich etwas. Und das ist vielleicht die beste Nachricht. Also doch Hoffnung für Kärnten? Kärnten kann mehr. Jetzt muss man es nur noch zeigen – und jemand muss hinschauen.