ams AG Osram-Übernahme: Ein hart erkämpfter Milliarden-Coup

Die ams AG brachte die Steiermark heuer auf die Bühne der Weltwirtschaft. Der Sensorspezialist stemmt die größte Übernahme der heimischen Wirtschaftsgeschichte – doch auch 2020 steht noch viel Arbeit an.

Der Sensorspezialist ams dominierte 2019 die steirischen Wirtschaftsnachrichten © HANS KLAUS TECHT / APA / picture

Am 6. Dezember, knapp vor 18 Uhr, ist die ams AG am so heiß herbeigesehnten Etappenziel. Lange wurde der steirische Sensorspezialist belächelt, zu diesem Zeitpunkt aber wird erstmals öffentlich spruchreif: Die ams übernimmt nach einem monatelangen, mit vielen Höhen und Tiefen bestückten Übernahmekampf tatsächlich den deutschen Beleuchtungsprofi Osram. Es ist die größte Übernahme, die je von einem österreichischen Unternehmen gestemmt wurde. Die vergangenen Monate glichen einer Nervenschlacht.