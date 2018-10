Facebook

Vor allem in der Halloween-Zeit liegen schwarze Burger im Trend. Doch die Wissenschaft sieht darin keinen Mehrwert © (c) grinchh - stock.adobe.com

Aus der kleinen Hausapotheke ist Aktivkohle kaum wegzudenken. Wer mit Magen-Darm-Problemen kämpft, der wird die kleinen, schwarzen Tabletten wahrscheinlich kennen. Sie dämpfen Blähungen und Durchfall indem sie Bakterien und Giftstoffe beseitigen. So weit, so gut. Seit geraumer Zeit findet man Aktivkohle aber auch abseits der heimischen Notfalltasche. Etwa in Burgern, Eis, Gesichtsmasken oder Zahnpasta. Das Versprechen der Hersteller: Der schwarze Zusatz sei auch in diesen Produkten mit einer antibakteriellen und entgiftenden Wirkung versehen.

Das sagt die Wissenschaft

Die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi vom Youtubekanal „maiLab“ hat den Aktivkohle-Trend auf Herz und Nieren getestet. Und ihr Ergebnis fällt ernüchternd aus. "Ich sehe auf jeden Fall keine logisch erklärbaren Vorteile für die Anwendung von Aktivkohle in der Kosmetik und es gibt keinerlei wissenschaftliche Basis für all diese Behauptungen", so das Fazit von Mai Thi. Und auch in der Zahnpflege sieht sie keinen Anlass, dem Hype aus Wirksamkeitsgründen zu folgen. Denn auch hier gebe es keine wissenschaftliche Publikation, die eine Wirkung bestätigen könne.



Wer aus Detox-Gründen auf Aktivkohle zurückgreift, dem empfiehlt Thi, in Zukunft davon abzusehen: "Wer eine funktionierende Leber und Niere hat, hat alles, was er für einen Detox braucht." Außerdem könne Aktivkohle nicht zwischen Giftstoffen und Vitaminen unterscheiden. Eigentlich erziehle man mit einer regelmäßigen Zuführung des vermeintlichen Alleskönners nur eines: sich Nährstoffe vorzuenthalten.

Somit ist der Traum vom schwarzen Wundermittel ausgeträumt. "Es geht eher darum, den Geldbeutel von Scheinen zu entgiften", so die Expertin.



Aber sehen Sie selbst: