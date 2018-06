Bei Frauen Bartwuchs, Unfruchtbarkeit: Dieses Syndrom steckt dahinter

Facebook

Unerfüllter Kinderwunsch © Taimit - stock.adobe.com

1. Was steckt hinter der Abkürzung PCOS?

Das polyzystische Ovarsyndrom, kurz PCOS, betrifft eine bis zwei von zehn Frauen weltweit: Dahinter stecken hormonelle Veränderungen und Stoffwechselstörungen, die Frauen sehr belasten können. „Typische äußere Symptome sind eine männliche Körperbehaarung, Akne, oft ein erhöhtes Körpergewicht“, sagt Barbara Obermayer-Pietsch, die an der LKH-Uniklinik Graz zu diesem Syndrom forscht.

Die Ursache für das Syndrom sind erhöhte Werte von männlichen Geschlechtshormonen im weiblichen Körper. „Auch männliche Verwandte von Frauen mit PCOS können betroffen sein“, sagt Obermayer-Pietsch. Daher können auch Brüder oder Söhne von PCOS-Frauen an Übergewicht oder vermehrtem Haarausfall, bedingt durch ein Mehr an männlichen Hormonen, leiden.

2. Wie wird die Diagnose gestellt?

Laut Obermayer-Pietsch müssen zwei von drei Kriterien zutreffen, um die Diagnose PCOS zu stellen. Diese drei Kriterien sind:

Störungen des Zyklus,

erhöhte Werte von männlichen Hormonen (medizinisch: Androgene)

sowie viele kleine Zysten an den Eierstöcken, von denen sich der Name ableitet.

Was heute für viele Frauen eine Belastung darstellt, könnte früher in der Menschheitsgeschichte sogar ein Evolutionsvorteil gewesen sein, sagt Obermayer-Pietsch: „Vermehrte Fettreserven, weniger Schwangerschaften und besserer Wärmeschutz durch die Körperbehaarung konnten einen Überlebensvorteil bringen.“

Viele betroffene Frauen, aber nicht alle, haben einen unerfüllten Kinderwunsch. Barbara Obermayer-Pietsch

3. Warum stört PCOS die Fruchtbarkeit?

Das Syndrom ist eine der wichtigsten Ursachen für den unerfüllten Kinderwunsch bei Frauen. Der Grund: Durch PCOS haben Frauen sehr unregelmäßige Zyklen, oft bleibt die Regel aus. Häufig kommt es nicht zum Eisprung, wodurch die Frauen auch nicht schwanger werden können. „Viele betroffene Frauen, aber nicht alle, haben einen unerfüllten Kinderwunsch“, sagt Obermayer-Pietsch.

4. Wie wirken sich die männlichen Hormone außerdem aus?

Hirsutismus lautet der Fachbegriff dafür, wogegen betroffene Frauen oft tagtäglich kämpfen: Körperbehaarung, die eigentlich typisch für Männer ist. Häufig ist dabei eine männlich anmutende Behaarung im Gesicht, an Armen und Beinen, in der Bikinizone und manchmal auch am Rücken. „Auch Akne und andere Hauterscheinungen treten vermehrt auf“, sagt Obermayer-Pietsch. Schuld daran sind vermehrte männliche Hormone, vor allem Testosteron.

5. Warum geht das Syndrom auch oft mit Übergewicht einher?

Neben den hormonellen Störungen ist auch der Stoffwechsel verändert: Dies kann bis zum Typ 2 Diabetes, der Zuckerkrankheit, führen. „Daher ist der erste und wichtigste Ansatz in der Therapie ein gesunder Lebensstil“, sagt Obermayer-Pietsch. Dazu zählen: nicht rauchen, wenig Zucker und Weißmehlprodukte essen und durch Kraft- und Ausdauertraining Kalorien verbrauchen. „Wenn Betroffene ihr Übergewicht reduzieren, kann das in vielen Fällen schon eine deutliche Verbesserung bringen“, sagt die Expertin.

6. Wie sieht die Therapie bei PCOS aus?

„Am Anfang sollte immer die Frage stehen: Was wollen wir mit der Behandlung erreichen?'“, sagt Obermayer-Pietsch. Je nachdem, ob die kosmetischen Probleme oder der unerfüllte Kinderwunsch im Vordergrund stehen, müsste eine Therapie mit Hormonen individuell angepasst werden.

Es gebe aber auch nicht-hormonelle Therapien: Metformin, ein bekanntes Medikament aus der Diabetes-Behandlung, könne bei PCOS-Patientinnen die Wirkung von Insulin im Körper verbessern und auch die hormonellen Störungen verbessern. Epilation, Laser oder andere Methoden zur Haarentfernung werden eingesetzt, um die oft störende Körperbehaarung verschwinden zu lassen. „Unbedingt beachten sollte man in der Therapie auch, dass viele Frauen auch psychisch sehr belastet sind, durch den unerfüllten Kinderwunsch zum Beispiel“, sagt Obermayer-Pietsch.

7. Was weiß man heute über die Ursachen?

Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass das Syndrom seine Wurzeln im Mutterleib hat: Haben schwangere Mütter erhöhte Werte eines Hormons (Anti-Müller-Hormon), könnte das bei den ungeborenen Kindern die hormonellen Veränderungen des PCOS verursachen. Für diese Theorie spricht laut Obermayer-Pietsch, dass PCOS in Familien gehäuft auftritt, aber nicht unbedingt vererbt wird. Die Hoffnung ist, aus dieser Erkenntnis neue Therapien abzuleiten.

