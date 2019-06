Facebook

© Sinisa Botas - Fotolia

Bei uns im Büro wird es im Sommer sehr warm. Das führt dazu, dass meine Kollegin und ich an heißen Tagen ständig am Diskutieren sind: Sie will nicht, dass ich die Klimaanlage einschalte, weil sie meint, wegen der Zugluft eine Erkältung zu bekommen. Ein anderer Kollege wiederum sagt, durch die Zugluft bekommt er ein „steifes Genick“. Stimmt es denn überhaupt, dass kalte Luft zu Verspannung oder Erkältung führen kann? Ich bitte um Ihre Antwort!