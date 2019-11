Warum Sie nicht in die Hand niesen und Bussi-Bussi meiden sollten: Verhaltensregeln für die Erkältungszeit, um den Viren zu entwischen.

In die Hand niesen und dann fleißig Hände zur Begrüßung schütteln. Oder: Angerotzte Taschentücher über den Schreibtisch verteilen - diese Verhaltensweisen sind in der Erkältungssaison ein absolutes Tabu. Denn: Über die Hände werden die meisten Keime übertragen und gebrauchte Taschentücher gehören in den Müll. Das sind die wichtigsten Regeln des Schnupfen-Knigge: