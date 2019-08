Kleine Zeitung +

Magenknurren Sind Geräusche im Magen Anzeichen für Krankheiten?

Wir sind hungrig, der Magen ist leer und schon fängt das Grummeln an. Was die Ursache ist und was man gegen die Geräusche tun kann, erklärt Heinz Hammer von der MedUni Graz.