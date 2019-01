Die Erzeugung eines Kilogramms Rindfleisch beansprucht in Deutschland etwa 27 m² an Fläche, ein Kilogramm Schweinefleisch knappe 9 m² und ein Kilogramm Geflügel schlägt auch noch mit 8 m² zu Buche. Im Gegenzug dazu sind pflanzliche Produkte flächenmäßige Platzsparer: Für ein Kilogramm Erdäpfel benötigt man gerade einmal 0,25 m². Ähnliche Werte können auch für Österreich angenommen werden.

Etwa 70 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche wird von der Tierhaltung beansprucht. Vor allem die Produktion der Futtermittel nimmt enorme Flächen in Anspruch.