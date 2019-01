Psychologe Roman Sander im Interview„Rauchfrei zu werden, ist ein Prozess“

Facebook

© (c) Björn Wylezich - stock.adobe.com

Herr Sander, Sie arbeiten in der Rauchentwöhnung. Was ist schwieriger: Nichtraucher zu werden oder Nichtraucher zu bleiben?



Roman Sander: Die Entscheidung, rauchfrei zu werden, ist schwieriger. Raucher haben vor diesem Schritt oft große Angst – was aber nicht notwendig wäre. Ihr Wunsch, rauchfrei zu werden, ist riesengroß – sie wissen aber nicht, wie sie das Ziel erreichen sollen oder sie trauen sich den Rauchstopp nicht zu. Dass viele Raucher so große Angst vor dem Aufhören haben, liegt auch daran, dass sie viel zu streng mit sich sind. Sie erwarten: Ich fasse den Entschluss, es macht Klick im Kopf und dann darf nie mehr etwas passieren. Man wird aber auch nicht mit einem Klick zum Raucher, sondern hat das Rauchen als Verhalten erlernt. Daher ist es wichtig, das Rauchfreiwerden als Prozess zu sehen. Bei manchen dauert das kürzer, bei anderen länger.



Welche Rolle spielt der Grad der Abhängigkeit beim Rauchstopp?



Beim Rauchen sprechen wir von drei Arten von Abhängigkeiten: die körperliche, die psychische und die soziale. Vor den körperlichen Entzugssymptomen haben Raucher die meiste Angst – obwohl der körperliche Entzug am schnellsten überstanden ist, nach wenigen Tagen bis maximal drei Wochen. Es hängt davon ab, wie lange und wie viel man geraucht hat. Wir haben entdeckt, dass Entzugserscheinungen eine kleine Form von Todesangst sind. Raucher haben Angst, gewisse Situationen ohne Zigarette nicht zu überstehen. Wir hatten eine Frau im Entwöhnungsseminar, die zehn Tage rauchfrei war und dann eine Autopanne hatte. Da wollte sie unbedingt eine Zigarette, suchte das ganze Auto ab, fand aber keine. Sie hat die Situation ohne Zigarette überstanden und war davon total positiv überrascht.



Wie schnell wird man die psychische Abhängigkeit los?



Die psychische Abhängigkeit ist, wenn Raucher glauben, sie brauchen eine Zigarette, um sich zu entspannen oder sich zu belohnen. Diese Glaubenssätze gehen nie zu hundert Prozent weg, sie schlummern in einem. Wenn es zu einer Situation kommt, die besonders schön oder besonders stressig ist, erinnert sich das Gehirn daran. Das ist der Grund, warum manche Ex-Raucher nach Jahren oder Jahrzehnten wieder zur Zigarette greifen. Wir verwenden dieses Bild: Die Zigarette klopft an der Tür und bietet sich an – das ist aber eine Einladung, die man nicht annehmen muss. Die Verlockungen werden immer weniger, doch es braucht für diese Situationen echte Alternativen – man muss lernen, sich anders zu belohnen und zu entspannen. Die Zigarette muss das Exklusivrecht verlieren.



Entzug: Die Vorteile sehen Diese körperlichen Symptome können auftreten: Gereiztheit und Aggressivität, Ungeduld und Nervosität, innere Unruhe, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Dem gegenüber stehen die Vorteile: Wer bis zum 34. Lebensjahr aufhört, lebt zehn Jahre länger – der Rauchstopp bis 50 bringt sechs zusätzliche Jahre. Sie schützen Ihre Kinder: Babys, die von Rauchern umgeben sind, haben ein elffach erhöhtes Risiko für den plötzlichen Kindstod. Sie sparen Geld: Wer auf eine Schachtel Zigaretten pro Tag verzichtet, spart pro Jahr etwa 1500 Euro.

Sonja Krause

Es gibt Situation, die man in der ersten Zeit besser meidet, weil sie zu schwierig sind – zum Beispiel im Zusammenhang mit Alkohol, Fortgehen oder die Pause mit Rauchern verbringen. Was sehr gut hilft, sind Wenn-dann-Pläne, zum Beispiel: Wenn ich eine Zigarette angeboten bekomme, dann lehne ich dankend ab und verkünde stolz, dass ich rauchfrei bin.Beim Aufhören unterscheiden wir verschiedene Stufen: Zunächst gibt es den Wunsch, dann hat man die Entscheidung getroffen – dann bleibt aber die Frage, wie setze ich mein Vorhaben um? Es sind viele einzelne Entscheidungen, die man treffen muss.