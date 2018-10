Most erlebt als regionales Naturprodukt ein Revival. Das Kult-Getränk ist in vielen aromatischen Sorten erhältlich und besticht durch abwechslungsreiche Innovationen.

„Die Qualität kommt aus dem Garten“ lautet jener Satz, der den wichtigsten Punkt bei der Erzeugung von Most beinhaltet © pholidito

Sellerie statt Trüffel, Milch statt Kaviar oder Saibling statt Loup de Mer – schon seit Jahren rücken Spitzenköche aufwändig produzierte einfache Lebensmittel ins Rampenlicht. Auch am Getränkesektor hat hier erfreulicherweise eine Gedankenumkehr stattgefunden. Während Naturweine etwa schon eigene Barkonzepte vorweisen können, scheint auch ein einst als Bauerngesöff verschrienes Juwel zu einem Revival zu kommen: der Most.

Einfach und kostengünstig herzustellen, löschte er den Durst von Familienmitgliedern, Mägden und Knechten. Die Industrialisierung dünnte die Bauernhöfe aus, dazu gesellte sich der Siegeszug des Bieres: Haltbar und spottbillig in der Erzeugung, verdrängte es den Most, der nun ein Dasein als Arme-Leute-Getränk fristen musste. Schon zum Wechsel des Jahrtausends zeigten einige heimische Bauern „wo der Bartl den Most herholt“: Sie garantierten neben gutem Marketing auch für einen ordentlichen Qualitätsschub.

Bevor der frisch gepresste Saft in einen Tank fließt, muss er noch durch einen Filter. Heute gibt es natürlich verschiedenste technisch ausgereifte Filtergeräte Foto © pholidito

Heute hat Most in der Alpenrepublik auch unter Spitzenköchen an Renommee ordentlich dazugewonnen, und eine 0,7-Liter-Flasche kann schon einmal bis zu neun Euro kosten. Außerdem hat sich, als Folge der steigenden Beliebtheit, die Mostfamilie stark vergrößert: Zum traditionellen Mischmost sind Schaumweine, Jungmost, sortenreine Qualitätsmoste und als letzter Hit, die leichten Cider und Apfelfrizzante dazugekommen. Leicht und spritzig sind sie die perfekten Einstiegsgetränke für Mostneulinge.

Die Zubereitung von Spitzen-Most ist dabei genauso anspruchsvoll wie die von Wein. Qualitativ hochwertiges Obst wird von Hand gelesen, säuberlich gewaschen und gepresst. Der frische Saft kommt für sechs bis acht Wochen in Gärfässer und wird – bevor er trinkfertig ist – abgezogen, dann filtriert und geklärt. Für jene die den fruchtigen Geschmack ohne Alkohol bevorzugen, landet der Direkt-Presssaft gleich pasteurisiert in Flaschen. Manche Mostproduzenten lassen den Saft bis zu acht Monate für einen schweren Most reifen.

