Der „müde“ Mann braucht viel Licht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Licht als mögliche Hilfe bei männlichen Sexualstörungen © PhotoSG - stock.adobe.com

Man weiß, dass auf der nördlichen Hemisphäre der männliche Testosteronspiegel mit den Jahreszeiten schwankt. Bei geringer täglicher Sonnenscheindauer – in der Zeit von November bis April – sinkt er, im Frühling, Sommer und Frühherbst passiert genau das Gegenteil. „Das spiegelt sich dann auch in den unterschiedlichen Empfängnis- bzw. Geburtenraten im Jahresverlauf wider“, erklärt Andrea Fagiolini von der Universität von Siena in der italienischen Toskana. Er und sein Forscherteam von der Universität von Siena haben 2016 in einer Studie untersucht, ob eine tägliche Bestrahlung mit Licht, dessen Wellenspektrum dem des Tageslichts in etwa entspricht, gestörte Sexualfunktionen bei Männern verbessern kann.

Studie. 38 Männer, bei denen ein Mangel an sexuellem Verlangen oder eine sexuelle Erregungsstörung diagnostiziert worden war, haben sich von den Forschern untersuchen lassen. Zwei Wochen lang wurden sie zwischen sieben und acht Uhr morgens für 30 Minuten frontal mit weißem Licht bestrahlt. Die eine Hälfte mit einer Beleuchtungsstärke von 10.000 Lux, die andere erhielt eine Bestrahlung mit nur 100 Lux. Jeder der Männer musste zu Studienbeginn seine sexuelle Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten – der Schnitt lag vor der Behandlung bei etwa 2.

Die Ergebnisse. Bei den mit hoher Beleuchtungsstärke bestrahlten Männern erhöhte sich der Zufriedenheitswert auf 6,3. In der ­Placebogruppe blieb er niedrig, bei 2,7. Ähnlich verhielt sich der zu Studienbeginn und -ende gemessene Testosteronwert: In der 10.000-­Lux-Gruppe stieg er von 2,1 auf 3,6 ng/ml an, in der anderen veränderte er sich nicht. „Es ist nur eine kleine Studie. Daher kann dieses Verfahren heute noch nicht als Therapie empfohlen werden“, sagte Andrea Fagiolini. „Die verstärkte Testosteronproduktion könne die größere sexuelle Zufriedenheit erklären.“ Der genaue biochemische Mechanismus sei aber noch unbekannt.

Licht und Melatonin. Erwiesenermaßen hat eine starke Lichteinwirkung zur Folge, dass in der Zirbeldrüse weniger Melatonin freigesetzt wird. Das verringert die Bildung des Hormons Prolaktin und könnte auch dazu führen, dass mehr Testosteron entsteht, was wiederum das sexuelle Verlangen stimuliert.