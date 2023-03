Migräne kann für Betroffene eine massive Einschränkung der Lebensqualität bedeuten, eine akute Episode kann äußerst belastend und schmerzhaft sein. Genau solch ein akutes Auftreten soll ein Nasenspray des US-Pharmakonzerns Pfizer unterbinden bzw. lindern können. Am Freitag (10. März) hat Pfizer von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung erhalten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters soll der Spray ab Juli 2023 in den USA auf den Markt kommen.

"Zavzpret" lautet der Name, unter dem das Präparat vertrieben wird. Zugelassen wurde es zur Behandlung von Migräne mit oder ohne Aura bei erwachsenen Personen. Als Aura werden neurologische Symptome bezeichnet, vor allem Sehstörungen, aber auch Sprachstörungen, die dem Migränekopfschmerz vorausgehen. Diese können zwischen fünf und 60 Minuten anhalten.

Wirkung schon nach 15 Minuten

Die Daten aus der Zulassungsstudie zeigen, dass der Spray bei der Linderung von Migräneschmerzen innerhalb von 15 Minuten half, der Effekt hielt bei manchen Probanden und Probandinnen bis zu 48 Stunden an. Unter den 1.405 Personen, die zwischen Oktober 2020 und August 2021 an der Studie teilnahmen, gaben etwa 24 Prozent derjenigen, die das Medikament einnahmen, an, dass sie zwei Stunden nach der Behandlung Schmerzfreiheit erlebten, verglichen mit 15 Prozent der Personen in der Placebogruppe.

Die häufigste beschriebene unerwünschte Reaktion auf das Präparat war schlechter Geschmack nach der Verabreichung.