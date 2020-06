Facebook

Kommt die Lockerung der Maskenpflicht zu früh? © Pratiwi - stock.adobe.com

In öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken und im Gesundheitsbereich sowie bei Dienstleistungen, wie beim Friseur, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann: Nur noch an diesen Orten und in diesen Situationen ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) ab heute in Österreich vorgeschrieben. In Restaurants oder Hotels sowie beim Einkaufen hingegen ist die Pflicht zur Maske gefallen – was sagen Experten dazu?