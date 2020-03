Am 21. März wird die Vielfalt gefeiert. Auch Antonia wurde mit Trisomie 21 geboren. Ein Blick in ihren Familienleben.

Diese Familie hält zusammen: Herausforderungen meistern die Höllers als Team © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

"Wettrennen!“, ruft Antonia ihrer Familie lautstark zu und sofort stürmen Vater, Mutter und Schwester mit der 12-Jährigen gemeinsam über die Wiese. Papa Andreas erreicht als Letzter das Ziel. „Lahme Ente!“, ruft Antonia und lacht. Antonia gibt in ihrer Familie eindeutig den Ton an. Gemeinsam mit ihrer Schwester Franziska (16) und ihren Eltern Andrea und Andreas lebt sie in Eisbach-Rein in der Steiermark. Antonia reitet, fährt Ski und liebt Playmobil. Und Antonia wurde mit Trisomie 21 (auch: Downsyndrom) geboren. „Antonia ist die Hüterin der häuslichen Einheit“, erzählt Mama Andrea. „Sie fordert regelmäßig Familienkuscheln ein.“