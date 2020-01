Facebook

Allergy to dust. A man sneezes because he is allergic to dust.

Unausgeschlafen? Wieder einmal mit laufender Nase, brennenden Augen, Husten und juckendem Gaumen Schäfchen gezählt? Vor allem in der kalten Jahreszeit machen diese Symptome vielen Menschen das Leben und vor allem Schlafen schwer. Sei es die Nacht im Bett oder das gemütliche Fernsehen auf der Couch zwischen Kuscheldecke und Polstern. Die Anzeichen ähneln einem sich anbahnenden Infekt, doch in vielen Fällen handelt es sich um eine Hausstaubmilbenallergie, die nicht einfach so abgetan, sondern abgeklärt werden sollte, wie Lungenexperte Gert Wurzinger erklärt.