Chronobiologe zeigt auf „Ewige Sommerzeit ist die schlechteste Lösung“

Samstagnacht wird wieder an der Uhr gedreht: von Sommerzeit zurück zur Normalzeit. Das Ende der Zeitumstellung wurde von der EU-Kommission bereits beschlossen – doch was soll danach kommen? Für Chronobiologe Maximilian Moser ist die Antwort eindeutig.

„Ewige Sommerzeit ist die schlechteste Lösung“ © Melpomene - Fotolia

Das Ende der Zeitumstellung steht fest – nun wird darüber diskutiert, mit welcher Zeit wir danach dauerhaft weiterleben wollen. In Österreich tendierte die Politik zur dauerhaften Sommerzeit. Was sagen Sie dazu?

Maximilian Moser: Mit dieser Entscheidung würde uns die Politik vom Regen in die Traufe schicken: Statt des Zeitwechsels hätten wir dann die ständige Falsch-Zeit.