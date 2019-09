Medizin Vorsicht: Diese Pflanzen haben Nebenwirkungen

Pflanzlich ist gleich harmlos? Ein fataler Irrglaube, zeigen Experten auf. Denn: Alles, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen.

Auch Pflanzen haben Nebenwirkungen © pat_hastings - stock.adobe.com

„Es ist leider ein fataler Aberglaube, dass pflanzliche Arzneimittel frei von Nebenwirkungen sind“, sagt Apothekerin Ilona Leitner. „Eine Substanz, die positive Effekte hat, kann in der falschen Anwendung sicher auch Nebenwirkungen machen“, sagt auch Akos Heinemann, Pharmakologe an der Med Uni Graz. Ein Arzneimittel greift in einen krankhaften Prozess im Körper ein und bewirkt eine positive Korrektur – falsch eingesetzt oder falsch dosiert kann ein Mittel aber auch giftig sein.